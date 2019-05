"Dünyada 40 milyondan çox insan korluqdan əziyyət çəkir": Yazgül Abdıyeva

"Azərbaycanda hazırda ümumi oftalmoloji müayinələr zamanı insanlar arasında daha çox refraks patologiyası (yaxından görmə, uzaqdan görmə, astiqmatizm və s .) aşkarlanır".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Elmi Təşkilat bölməsinin rəhbəri Yazgül Abdıyeva deyib. Onun sözlərinə görə, refraks patologiyasına uşaqlar arasında daha çox rast gəlinir:

"Planşet, telefon və televizorlardan 2 yaşadək uşaqların istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Çünki planşetlərdən, telefonlardan düzgün olmayan şəkildə istifadə edilmə uşaqlarda" kompüter görmə" sindromuna səbəb olur. Ona görə də göz xəstəliklərinin profilaktikası üçün düzgün qidalanmaya, kitab oxuma zamanı ara məsafənin olmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 30 sm məsafədən kitab oxuyan zaman kitabı necə tutmaq lazımdır diqqət yetirilməlidir, eyni zamanda televizoru izləmə məsafəsi optimal şəkildə seçilməlidir. İşığın düşməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Ona görə analara səslənərək bildirirəm ki, gələcəyimiz olan körpələrimizin həm qidalanmasını, həm də gözün profilaktikası üçün digər zərərli vərdişlərdən uzaq tutmalıdırlar".

Yazgül Abdıyeva bildirib ki, dünyada 40 milyondan çox insan korluqdan əziyyət çəkir:

"Əgər 2020-ci ilədək korluğun qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər görülməsə, bu rəqəm 80 milyon olacaq. Ona görə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə 2020 proqramı çərçivəsində "Görmə 2020" proqramına qoşularaq, respublikada oftalmoloji yardımın optimallaşdırılması, göz xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün mərkəz tərəfindən həm profilaktik tədbirlər həyata keçirilir, həm də müalicələr həyata keçirilir. Əsas məqsəd odur ki, oftalmologiyanın inkişafını yüksək həddə çatdıraq".

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



