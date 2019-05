Dəhşət! Gənc qıza çəkiclə hücum çəkdi /VİDEO

Türkiyənin Esenyurt bölgəsində qonşusunun qızına bilinməyən bir səbəblə qəzəblənən adam məhəllədə əvvəlcə avtomobilini 16 yaşlı qızın üstünə sürüb, daha sonra isə çəkiclə yaralayıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, daha sonra isə gənc qızın evinə silahla hücum çəkən adamın görüntüləri mobil telefonun kameralarına əks olunub. hadisə qarşısında şok yaşayan məhəllə sakinləri qorxaraq qaçmağa başlayıb. Bir müddət sonra isə şübhəli şəxs hadisə yerindən qaçaraq qeyb olub. Vətəndaşların xəbərdarlığından sonra hadisə yerinə gələn polis və tibb işçiləri gəlib. Ətrafda təhükəsizlik tədbirləri görülüb və yaralı Tuğçe B. Xəstəxanaya yerləşdirilib. Gənc qızın sağlamlıq vəziyyətinin yaxşı oldğu bildirilib.

Polislər isə qaçan şübhəlini yaxalamaq üçün axtarış işləri başladıb.

