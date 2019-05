Sakaryanın Sərdivan rayonunda polis dilənçilərə qarşı əməliyyat keçirib.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, əməliyyat zamanı çox sayda dilənçi saxlanılıb.

Polis uşağı ilə dilənən dilənçinin üstündən11 min lirə pul tapıb.

Polis vətəndaşlara xüsusilə, Ramazan ayında insanları aldadaraq pul və yardım tələb edən dilənçilərə inanmamaları barədə xəbərdarlıq edib.

