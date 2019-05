Azərbaycanla Rusiya arasında saziş imzalanıb - FOTOLAR

Əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahəsində Azərbaycanla əlaqələrin genişləndirilməsi və gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərinin müzakirəsi məqsədilə ölkəmizə səfərə gəlmiş Rusiya Federasiyası Əmək və Sosial Müdafiə naziri Maksim Topilinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində görüş olub.



Qurumun mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev Azərbaycanla Rusiya arasında müxtəlif sahələrdə zəngin tarixə malik qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin getdikcə genişlənərək inkişaf etdiyini, ölkələrimiz arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində olduğunu vurğulayıb. O, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində ölkəmizdə bütün sahələrdə dayanıqlı inkişafa nail olunduğunu bildirib, ölkəmizin əldə etdiyi mühüm tarixi nailiyyətləri diqqətə çatdırıb.S.Babayev Azərbaycanın sosial inkişaf strategiyası, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində ölkəmizdə atılan mühüm addımlar, əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sisteminin innovativ yanaşmalar əsasında təkmilləşdirilməsi üçün aparılan islahatlar, ölkəmizin sosial sahədə yeni uğurlu təcrübəsi olan DOST layihəsi barədə məlumat verib. O, əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahəsində aparılan islahatlarda Rusiya ilə fəal əməkdaşlıq təcrübəsinin olduğunu və əlaqələrin daim genişləndiyini deyib.







Nazir qeyd edib ki, ötən dövrdə Azərbaycanla Rusiya arasında əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahəsində bir sıra əməkdaşlıq sənədləri imzalanıb. Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası, əmək miqrasiyası proseslərinin tənzimlənməsi, əmək hüquqlarının qorunması, əməyin mühafizəsi, peşə standartlarının hazırlanması, əlilliyin qiymətləndirilməsi, işsiz və işaxtaran vətəndaşların peşə hazırlığı və digər müvafiq sahələrdə əməkdaşlıq, ardıcıl təcrübə mübadilələri həyata keçirilib. Eyni zamanda, iki ölkə arasında pensiya təminatı sahəsində Müqavilənin layihəsinin hazırlanması üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndələri ilə Rusiya Federasiyası Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları arasında ekspert görüşlərinin, müvafiq mövzuda müzakirələrin davam etdirilməsi əməkdaşlıqda daha bir müsbət məqam kimi qeyd edilə bilər. S.Babayev beynəlxalq təşklilatlar – Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyası, MDB dövlətlərinin Əmək, miqrasiya və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurası çərçivəsində də iki nazirlik arasında əlaqələrin, tərəflərin sosial sahəyə dair təşkil etdiyi elmi konfrans, seminar və s. tədbirlərdə qarşılıqlı iştirakının məmnunluq doğurduğunu bildirib. O, hazırlanmış yeni Saziş layihəsinin iki nazirlik arasında əməkdaşlıq müstəvisinin yeni istiqamətlər üzrə genişlənməsini nəzərdə tutduğunu vurğulayıb.







M.Topilin Azərbaycana səfəri ilə bağlı xoş təəssüratlarını bölüşüb, ölkəsinin Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığının ildən-ilə genişlənməsindən məmnunluğunu ifadə edib. O, hər iki nazirliyin fəaliyyət sahələrində yeni çağırışlara uyğun islahatların geniş vüsət aldığını, bu islahatlar prosesində qarşılıqlı faydalı əlaqələrin əhəmiyyətini vurğulayıb. M.A.Topilin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin, təcrübə mübadilələrinin uğurla davam etdirilməsi və genişlənməsi üçün rəhbəri olduğu nazilrik tərəfindən müvafiq işlərin aparıldığını qeyd edib. Görüşdə əlaqələrin mövcud vəziyyəti və gələcək istiqamətləri ətraflı müzakirə olunub. Daha sonra S.Babayev və M.Topilin tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb.







Saziş iki nazirlik arasında əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi problemlərinin normativ hüquqi tənzimlənməsi, əhali sakinliyi və demoqrafik inkişaf məsələləri daxil olmaqla insan ehtiyatlarının planlaşdırılması və inkişafı, işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin artırılması, o cümlədən peşə standartlarının hazırlanması və tətbiqi istiqamətlərində əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Həmçinin sənədə əsasən, iki nazirlik vətəndaşların, xüsusilə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşların məşğulluğuna yönəldilmiş tədbirlərin görülməsi, aktiv məşğulluq tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi, əmək bazarının monitorinqi və proqnozlaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsi, əməyin mühafizəsi və təftişi məsələləri daxil olmaqla sosial-əmək münasibətləri, əmək mübahisələrinin həlli sahəsində əməkdaşlıq həyata keçirəcək.







Sazişdə sosial müdafiə, məşğulluq və əmək miqrasiyası sahəsində siyasət, yoxsulluğun azaldılması üzrə tədbirlərin görülməsi, yaşayış minimumu həddinin müəyyənləşdirilməsi metodologiyasının təkmilləşdirilməsi, tibbi-sosial ekspertiza və reabilitasiya, əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu və sosial inteqrasiya, sosial xidmətlər, sosial tərəfdaşlıq və işsizlikdən sosial müdafiə sistemlərinin inkişafı, müvafiq sahələrdə birgə layihələrin hazırlanması, həyata keçirilməsi, elmi tədqiqatların, proqramların əlaqələndirilməsi və digər sahələr üzrə əməkdaşlıq istiqamətləri əksini tapır.



