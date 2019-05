Şimali Kipr Türk Respublikasında vətənə xidmət edən 20 yaşlı əsgər intihar edib.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, əsgər Gökhan Sarıal bir müddət əvvəl havasını dəyişmək üçün ata yurduna gedib.

Axşam saatlarında evdən ayrılan Sarıal geri qayıtmadığı üçün atası axtarışa çıxıb. O, Alipaşa adlı ərazidə Gökhanı qanlar içində yatarkən tapıb.

Hadisə yerinə gələn polis Sarıalın ov tüfəngi ilə özünü vurduğunu aşkarlayıb.

Polis hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.

