Gənc oğlan ölən ailəsinin bağırsağını... - GÖRÜN NƏ ETDİ?

Rusiyada polislər tərəfindən saxlanılan senegallı gəncin üstündən ölən ata və anasına aid bağırsaq tapılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın paytaxtı Moskvada xidmət başında olan polislər şüphələndikləri gənci izləməyə başlayıb.

Polis əməkdaşları şuphəli bildikləri şəxsi bir müddət izlədikdən sonra saxlayıb. Üzərində axtarış aparılan oğlanın bədənindən çıxanlar isə hər kəsin təəccübünə səbəb olub.



Belə ki, onun bədənində ana və atasına aid qurumuş bağırsaq tapılıb.

Bunu görən polis əməkdaşları izahat almaq üçün oğlanı polis bölməsinə aparıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.