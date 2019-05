Mayın 17-də ABŞ-da baş verən təlim vertolyotunun qəza anı ilə bağlı video yayılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, qəza ABŞ-ın Kaliforniya ştatındakı Moreno Valley şəhərindəki "March Air Reserve" bazasında baş verib.

Xatırladaq ki, "F-16" vertolyotu anbarın üstünə düşüb və yanğın baş verib. Hadisə zamanı pilotun paraşütlə atılaraq xilas olduğu bildirilib.

Həmin anın görüntüləri təhlükəsizlik kameralarına yansıyıb.

Sözügedən görüntünü təqdim edirik:

