Elə bir şey etdi ki, sosial mediada məşhur oldu /FOTOLAR

Nottinghamda yaşayan 20 yaşlı Romanie-Jade Tulloch illuziya yaradan maska makiyajlarıyla tanına və özü özünü inkişaf etdirən bir makiyaj sənətçisidir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, gənc qız kollecdə oxuyarkən yanıltmalarla üzünü boyamağa başlayıb və daha sonra bu işdə mütəxəssisləşib.

İstedadlı gənc qız iki il universitetdə oxusa da, daha sonra peşəkar yutuber olmağa qərar verib.

400 min izləyicisi olan Romanie-Jadie “İnstagram”da “cakefacerj” adı ilə tanınır. Üzünü bu hala gətirmək üçün ən çox 16 saat vaxt sərf etdiyini bildirib.

https://metbuat.az/news/1195202/olay-mocuze-emeliyyat-sayesinde-heyati-deyisdi.html?fbclid=IwAR15sqKqi1POZk0m4iGsmaxFi-7-7Ki4K-X7KHJnY9Gnk3nt5jQF8A4uJLc



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.