Erməni gəncləri hərbi xidmətdən niyə yayınır? - Daha bir nəfər həbs edildi

Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi polisi tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində saxta tibb sənədlərindən istifadə etməklə müddətli hərbi xidmətdən yayınma üzrə növbəti hal aşkarlanıb və həmin şəxs həbs edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ı istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

Məlumata görə, 2019-cu il mayın 17-də sənəd saxtalaşdırılması, hərbi xidmətdən yayınma, xidmətə səhlənkar münasibət maddələri üzrə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Abovyan rayon hərbi polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Həmin gün Kotayk vilayətinin Hrazdan şəhərinin 2000-ci il təvəllüdlü sakini törətdiyi cinayətdə ittiham edilərək həbs edilib.

Mayın 20-də ilkin istintaq araşdırma orqanında toplanmış sənədlər hərbi istintaq Baş idarəsinin 4-cü qarnizon istintaq şöbəsinə göndərilib. Araşdırma nəticəsində sənədlərin saxtalaşdırılması yolu ilə hərbi xidmətdən yayınan erməni hərbi qulluqçu ittiham olunan şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və 2 ay müddətinə həbs olunub.

Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs Dərəçiçək (Tsağkadzor) şəhərinin sabiq meri Qarun Mirzoyanın 19 yaşlı oğludur.

Cinayət işi üzrə ilkin istintaq araşdırması davam edir.

