Yaponiyada yanğınsöndürən robot dəstəsi yaradıldı

Yaponiyada irimiqyaslı yanğınların söndürülməsi üçün yanğınsöndürən robot dəstəsi yaradılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu robotlar yanğının daha təhlükəli hissələrində istifadə olunacaq.

Bir dəstəyə dörd kateqoriyadan ibarət robot daxildir. Robotlardan biri pilotsuz uçuş aparatıdır. Bu aparat yanğının xüsusiyyətləri barədə dəqiq məlumatları çatdırır.

Digər robotlar isə dağıntıları təmizləmək üçün ekskavator tipli aparat, eləcə də su şlanqları olan təkərli maşınlardır.

Bu cür robotlar hadisə yerinə bir yük maşını vasitəsilə çatdırıla bilər.

Maşında qanunsuz siqaret aşkarlandı - Qırmızı Körpüdə



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.