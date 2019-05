Hakkarinin Dərəcik rayonunda PKK-lı terrorçular yol təmiri ilə məşğul olan işçilərə havadan hücum ediblər.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, hücum nəticəsində bölgədə vəzifəsini yerinə yetirən bir türk əsgəri şəhid olub.

Hücumu təşkil edən terrorçular təsirsiz hala gətirilib. Bölgədə havadan dəstəkli əməliyyatlar başladılıb.

Türk əsgəri intihar edib - FOTO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.