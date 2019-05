Heyvan otararkən baxın nə tapdı? - 85 milyon il əvvələ aid...

Türkiyənin Adıyaman bölgəsində bir çoban heyvanları otlatdığı zaman üzərində qəribə formalar olan qaya parçaları ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, çoban qayacıqların fotosunu çəkərək sosial media hesabında paylaşıb. Daha sonra araşdırmaya başlaayan Adıyaman Muzey Müdirliyi qaya parçalarının 85 milyon il əvvələ aid olan dənizşabalıdı qalıqları olduğunu ortaya çıxarıb.

Qaya parçaları üzərindəki araşdırmalar davam edir.

https://metbuat.az/news/1195222/dehset-genc-qiza-cekicle-hucum-cekdi.html?fbclid=IwAR2cYqpP_a-pHaycGeb6yP7ER9ogtKWRIwoZb3HbIKrghIsivOyZw__pnnE



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.