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Heyvan otararkən baxın nə tapdı? - 85 milyon il əvvələ aid...

Heyvan otararkən baxın nə tapdı?
11:00 25 May 2019
62 Maraqlı
Günay Sadıxova
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Türkiyənin Adıyaman bölgəsində bir çoban heyvanları otlatdığı zaman üzərində qəribə formalar olan qaya parçaları ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, çoban qayacıqların fotosunu çəkərək sosial media hesabında paylaşıb. Daha sonra araşdırmaya başlaayan Adıyaman Muzey Müdirliyi qaya parçalarının 85 milyon il əvvələ aid olan dənizşabalıdı qalıqları olduğunu ortaya çıxarıb.

Qaya parçaları üzərindəki araşdırmalar davam edir.

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Hayvan OtlatÄ±rken Buldu, Ne OlduÄunu Duyan ÅaÅÄ±p KaldÄ±!

Hayvan OtlatÄ±rken Buldu, Ne OlduÄunu Duyan ÅaÅÄ±p KaldÄ±!

Hayvan OtlatÄ±rken Buldu, Ne OlduÄunu Duyan ÅaÅÄ±p KaldÄ±!

Hayvan OtlatÄ±rken Buldu, Ne OlduÄunu Duyan ÅaÅÄ±p KaldÄ±!

https://metbuat.az/news/1195222/dehset-genc-qiza-cekicle-hucum-cekdi.html?fbclid=IwAR2cYqpP_a-pHaycGeb6yP7ER9ogtKWRIwoZb3HbIKrghIsivOyZw__pnnE

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Türkiyə çoban qaya muzey
metbuat.az

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