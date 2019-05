Hindistanın Badnavar şəhərində son 12 gündə meymunun insanlara hücum etməsi nəticəsində xəsarət alanların sayı 12 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumlar şəhər bulvarının mərkəzi hissəsində qeydə alınıb.

Hücum nəticəsində meymunun dişlədiyi 60 yaşlı kişi ölüb, Hadisədən sonra şəhərdə meriyaya qarşı etiraz aksiyası başlayıb. İnsanlar şəhər merindən təhlükəsizliyə cavabdeh olmağı tələb ediblər.

Polis meymunun neytrallaşdıraraq heyvanlar üçün sığınacağa yerləşdirilməsinə nail olub.



