Boynunuza bundan qoyun - Möcüzəni özünüz görün

Bədənimizdə meydana gələn müxtəlif ağrı və xəstəlikləri müalicə etmək üçün xalq təbabəti üsulları var.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Çinlilər “Feng Fu” üsulundan istifadə edir. Bu üsula görə insanın “Feng Fu” nöqtəsi adlanan baş və boynun birləşdiyi hissəyə buz qoyulur. Bu müalicə yuxu keyfiyyətini artırır.

Diş, oynaq və baş ağrısı zamanı effektivdir. Soyuqdəymənin qarşısını almağa və müalicə etməyə kömək edir. Treoid problemi olanlar üçün əvəzolunmaz müalicə metodudur. Menstruasiya ağrılarını azaldır. Eyni zamanda, cinsi yolla yoluxan xəstəlikləri də müalicə edir.

Metbuat.az

