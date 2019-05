Yaxın günlərdə ABŞ Yaxın Şərqə 1500 hərbçi göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp bu barədə qərar qəbul edib.

Qərarın Vaşinqton və Tehran arasında vəziyyətin gərginləşdiyi dövrə təsadüf etməsi diqqət çəkir.

Anar Türkeş / Metbuat.az



