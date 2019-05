Fransanın Lion şəhərində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış nəticəsində 7 nəfərin yaralandığı bildirilib.

Ərazidə geniş təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.