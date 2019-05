14 yaşı var - Amma görün nələr edir / FOTOLAR

ABŞ-da yaşayan 14 yaşlıElie Yiter adlı qız maraqlı addımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, amerikalı ad günündə ona verilən pullarla 1974-cü il istehsalı olan nəqliyyat vasitəsinin yük hissəsini evə çevirib.Təmir işləri bir neçə həftə davam edib.

Ona bu işdə ailə üzvləri də kömək edib. Xanımın bu yaradıcılığı yerli mətbuatın da diqqətini cəlb edib. Yeniyetmə kiçik evi turistlərin tez-tez gəldiyi meşəlik ərazidə yerləşdirib. Elə buna görə də turistlər evə böyük maraq göstərir. Onlar həmin evdə qalmaq üçün böyük məbləğdə pul təklif edirlər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.