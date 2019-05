Azərbaycanlıların bölgəsi silkələndi - Zəlzələ

Mayın 24-də axşam saatlarında Gürcüstan ərazisində zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az Axar.az-a xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Milli Seysmoloji Monitorinq Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumatda deyilir ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 20:30-da Tiflisdən 60 kilometr aralıda azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları Dmanisinin Məmişli kəndində qeydə alınıb.

Zəlzələnin gücü 3,6 bal gücündə olub.

Dağıntı və təlafat barədə məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, may ayı ərzində bu, Gürcüstan ərazisində qeydə alınan dördüncü zəlzələdir.

