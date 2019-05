Latviyada bu gün saat 07:00-da Avropa Parlamentinə (AP) seçkilərdə səsvermə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə ərazisində olan 958 və xaricində yerləşən 444 seçki məntəqəsi saat 20:00-a qədər açıq olacaq.

Mərkəzi Seçki Komissiyası gün ərzində saat 08:00-dan, 12:00-dan, 16:00-dan 20:00-dan sonra seçicilərin sayı barədə məlumat verəcək.

Latviyada Avropa Parlamentinə seçkilərdə ilkin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyası, 26-27 May tarixləri arasında gecə yarısı elan edəcək.

