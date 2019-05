Türkiyəli aparıcı Ece Erken "Söylemezsem olmaz" proqramında Madonnanın "Eurovision"da çıxışını şərh edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, dünya ulduzunu müsabiqənin iştirakçısı zənn edib.

"Madonnanın birinci olmaması qəribə deyilmi? Çox təəssüflənirəm. O, nə etsə uğurlu alınır" deyə, aparıcı bildirib.

Onun bu sözləri sosial mediada böyük səs-küyə səbəb olub.

