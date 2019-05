İngiltərəli müğənni Rita Ora sərvət dəyərindəki qızıl əşyalarını itirib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, kuryer şirkətinin əməkdaşları zinət əşyaları olan bağlamanı Kann film festivalında iştirak edən müğənniyə çatdırmalı idi.

Ancaq bağlama təyyarədə unudulub. Fransa və İngiltərə polisi məlumatlandırılıqdan sonra çanta müğənniyə çatdırılıb.

Qeyd edək ki, ifaçının zinət əşyalarının dəyəri 4 milyon dollar olub.

