Türkiyədə Bitlis və Tatvan vilayətlərində 4 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, əməliyyatda daxili iş orqanlarının əməkdaşları və vilayətlərinin Jandarmeriya komandalığı iştirak edib.



