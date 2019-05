Aparıcı Mətanət Əliverdiyeva bir ay öncə İnstaqramdan getdiyini açıqlamışdı.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, yenidən sosial media hesabını aktivləşdirib.

Aparıcı yeni fotolarını paylaşıb. Əliverdiyanın üz quruluşunda olan dəyişiklik diqqətdən yayınmayıb.

Şəkillərdə həddindən artıq fotoşop istifadə etməsi, Mətanəti tanınmaz hala gətirib.

Sənətçi rəy bölməsini bağlayaraq, izləyicilərin ona şərh yazmasınının qarşısını alıb.



