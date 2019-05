Hər zaman sarı saçda olan müğənni Mətanət Əsədova görünüşündə dəyişiklik edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, məlumatına görə, sənətçi bu dəfə onları tünd rəngə boyatdırıb.

Mətanət fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. İzləyicilər ona qara saçı yaraşdırmayıblar.

