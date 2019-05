İtkin düşən və axtarışda olan Babayev Sabir Anatolyeviçin üzərindən heroin aşkar olunub.

Hüquq mühafizə orqanlarından Metbuat.az verilən məlumata görə, 42-ci PB-nin əməkdaşlarının keçirtdikləri ƏAT nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, itkin düşən Babayev Sabir Anatolyeviçin üzərindən heroin aşkar olunub.

Hadisə ilə bağlı Nasimi RPİ-nin İstintaq Şöbəsində CM-nin 234.1- ci maddəsi ilə cinayət işi başlayıb.

