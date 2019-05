Sosial şəbəkələrdə #gəncLİK həştəqi ilə yeni kampaniyaya start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu kampaniya çərçivəsində ictimai fəallar, bloqqerlər, aparıcı şirkətlər və tanınmış simalar tərəfindən #gəncLİK haştəqinə uyğun hazırlanmış məzmunlar internet məkanında geniş yayılıb.

Gənclərin ictimai həyatda rolunun artırılması məqsədilə təşkil olunmuş bu kampaniya haqqında ictimaiyyətə yaxın günlərdə geniş məlumat təqdim olunacaq.



