Onlara fəxri adlar verildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

“Xalq şairi”



Cəfərov Vahid Əziz oğlu (Vahid Əziz)



Əliyev Ramiz Məmmədəli oğlu (Ramiz Rövşən)



Yaqubov Musa Səfiməmməd oğlu (Musa Yaqub)





“Xalq yazıçısı”



Abdullayev Kamal Mehdi oğlu (Kamal Abdulla)



Rəsulzadə Natiq Rəsul oğlu



Vəliyeva Afaq Məsud qızı (Afaq Məsud)





“Xalq artisti”



Muradov İlqar Əliməmməd oğlu



Zeynallı Cavanşir Mirzəməmməd oğlu





“Əməkdar incəsənət xadimi”



Cəbrayıllı Vaqif İsib oğlu (Vaqif Bayatlı Odər)



Hüseynbəyli Elçin Hüseyn oğlu



Mustаfаyеv Firuz Qədimаlı оğlu (Firuz Mustafa)





“Əməkdar artist”



Xasiyev Nadir Şənbə oğlu



Kərimova Cəmilə Rüstəm qızı



Məsimov Qurban Abdulla oğlu



Nağıyev Qasım Gəncalı oğlu



Niftəliyeva Nurbəniz Nurəddin qızı



Süleymanova Elmira Süleyman qızı





“Əməkdar mədəniyyət işçisi”



Əliyev Asim Yediyar oğlu



Əlixanov Vaqif Ənvər oğlu (Vaqif Əlixanlı)



Güləliyev Abbas Musaxan oğlu



Məmmədov Rauf Davud oğlu.

