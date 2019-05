Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:



Bulanova Oksana İqorevna



Əhmədov Ənvər Misir oğlu



Qəniyev Maarif Soltan oğlu



Mustafayev Sabir Məmməd oğlu



Salayev İltifat Saleh oğlu



Talıbzadə Alina Dmitriyevna.



