Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə 2 müğənniyə “Xalq artisti” fəxri adı verilib.

Bunlar Muradov İlqar Əliməmməd oğlu və Zeynallı Cavanşir Mirzəməmməd oğludur.

