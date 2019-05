Yorğunluqdan əziyyət çəkənlər bu xəbəri OXUSUN

Bədənimizdəvitamin çatışmazlığı müxtəlif xəstəliklərlə özünü mütləq biruzə verir. Orqanizmdə vacib rol oynayan vitaminlərdən biri də C vitaminidir. Onun simptomlar müxtəlif vəziyyətlərdə özünü göstərə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, çətin sağalanyaralar və sıyrıqlar insan vücudunda C vitamininkifayət qədərolmadığını göstərir.

Həkimlər bildirir ki,hüceyrələrimizdəkitoxumaların bərpasındada ən vacib rolu bu vitamin oynayır.

Bundan başqa askorbin turşusunun orqanizmdə çatışmamasıkökəlmə riskini artırır vədaimi yorğunluq yaradır.

Bu vitaminin yoxluğundan əziyyət çəkən insanlar immunitet azlığı yaşayırlar və daim pis əhval–ruhiyyədə olurlar.

Daha çox C vitamini azlığınaalkoqol və tütün qəbulu, düzgün qidalanmama, anoreksiya və psixi xəstəliklər səbəb olur.

Kənan Məmmədov / METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.