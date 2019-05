Bakıda dəhşətli hadisə baş verib.

Hüquq mühafizə orqanlarından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə Sabunçu rayonu, Məmmədli kəndi, Kanalüstü küçəsi, yeni sahədə yerləşən ərzaq məhsullarının saxlanc yerində -anbarda baş verib.

Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Tağıyev Taleh Əlif oğlu 24.05.2019-cu il tarixində saat 21 radələrində iş görən zaman lift qurğusu ilə şaxtanın arasında qalaraq dünyasını dəyişib.

Meyit MTE-na göndərilib araşdırma aparılır.

