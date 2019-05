Nazirdən türkiyəli həkimlərə ŞAD XƏBƏR

“Müdafiə Nazirliyi ilə birgə müəyyən edəcəyimiz yerlərdə dövlətə xidmət edən həkimlər əsgərlik borcunu yerinə yetirmiş sayılacaqlar”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca deyib. Nazir bildirib ki, ölkədə yeni əsgərlik sistemi qanuni qüvvəyə mindikdən sonra həkimləri maraqlandıran məsələlərə də aydınlıq gətirilib.

Belə ki, müəyyən olunmuş yerlərdə dövlət xidmətini yerinə yetirən həkimlər gizir rütbəsiylə tərxis olunaraq hərbi xidməti başa vurmuş sayılacaqlar.

Kənan Məmmədov / METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.