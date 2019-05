ABŞ-ın Florida ştatında təyyarə qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Cessna" tipli biznes təyyarəsi Florida sahilləri yaxınlığında qəza uğrayaraq Atlantik okeana düşüb.



ABŞ Federal Aviasiya idarəsinin "Twitter" səhifəsində yayılan məlumata əsasən, təyyarənin pilotu qəza nəticəsində həlak olub. Təyyarədə ondan başqa heç kim olmayıb. Dispetçerlərin sözlərinə görə, qəzadan təxminən bir saat əvvəl pilotla əlaqə kəsilib.

Kənan Məmmədov / METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.