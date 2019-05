Bu gün İspaniya kubokunda 2018/2019 mövsümünün final oyunu keçiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həlledici matçda "Barselona" "Valensiya" ilə qarşılaşacaq. Sevilyadakı "Estadio Benito Vilyamarin" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə 23:00-da başlayacaq.

Cari mövsüm La Liqanın qalibi olan Kataloniya klubu ardıcıl 5-ci dəfə ölkə kubokunu qazanmağa çalışacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.