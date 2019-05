Türkiyənin Çankırı bölgəsində müəllim bir-biri ilə zarafatlaşan şagirdləri döyüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, müəllimin bu hərəkəti ölkə gündəmini zəbt edib.

Şagirdlərin bir-biri ilə zarafatlaşmasına əsəbləşən müəllim əvvəlcə onları şillələyib, sonra da qulaqlarından tutaraq havaya qaldırıb. Bu anları əks etdirən videolar sosial şəbəkədə yayıldıqdan sonra müəllimin hərəkəti ölkədə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən birinə çevrilib.

