Bakının Səbail rayonu, Bayıl sürüşmə zonasında yaşayan sakinlər köçürüləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Novruz Məmmədov bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Bayıl sürüşmə zonasında yaşayan 92 ailə köçürüləcək. Həmin ailələrin hər biri müvafiq qaydada kompensasiya ilə təmin olunacaq.

