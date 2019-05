İngiltərənin "Arsenal" klubunun futbolçuları UEFA Avropa Liqasının final oyununda iştirak etmək üçün Bakıya gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Arsenal"ın heyəti Heydər Əliyev Hava Limanından xüsusi avtobusla onlar üçün ayrılan otelə aparılıb.



Qeyd edək ki, mayın 29-da Bakı Olimpiya Stadionunda Avroliqanın final oyunu keçiriləcək. Həlledici görüşdə iki London klubu - "Arsenal" və "Çelsi" üz-üzə gələcək.

