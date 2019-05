Ev şəraitində limonla hamiləlik testi

Ən təbii hamiləlik testlərindən biri sayılan bu üsuldan qədim zamanlarda qadınlar daha çox istifadə ediblər. Bu testin üstünlüyü onu həkim məsləhəti olmadan həyata keçirə bilməyinizdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, limon testi ilə hamilə qalıb qalmamağı asanlıqla aşkar etmək mümkündür. Əgər sizin aybaşı vaxtınızdan 7 gün ötübsə, o zaman vəziyyətinizdən şübhələnib bu testi həyata keçirə bilərsiniz. Limonla hamiləlik testinin effektliyi apteklərdə satılan hamiləlik testlərində olduğu qədərdir. Testin müsbət tərəfi onun təbii vasitələrlə həyata keçirilməsindədir. Siz evdə limon vasitəsilə hamilə olub olmadığınızı asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Əvvəllər bu testi həyata keçirən qadınların söylədiklərinə görə limon testi öz doğruluğunu təsdiq edib. Bu testlərə inanmaq olar, amma, ən yaxşısı həkim tərəfindən tibbi müayinələr zamanı qoyulan diaqnoz hesab edilir. Yenə qeyd etməliyəm ki, bu testin doğruluğu apteklərdəki testlərin etibarlılığı qədərdir. Son söz isə həmişə həkimin olmalıdır!

Limonla hamiləlik testi necə həyata keçirilir?



Bunun üçün sizə limon və sidiyinizi boşaltmağınız üçün təmiz bir şüşə banka lazımdır. Əvvəlcə bu qabın içərisinə sidik boşaldılır. Sonra isə iki yerə bölür və yarıya bölünmüş limonun biri sidiyin üstünə sıxılır. Yarım limon tamamilə sidiyin üstünə sıxılmalıdır. Sonra bir müddət gözləyin. Əgər limonun suyu sidik olan qabın dərinliklərinə doğru gedib çökməyə başlayarsa, bu hamilə olmağınız anlamına gəlir.

