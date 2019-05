"Qalatasaray"dan ayrılan ilk futbolçu müəyyənləşib.



Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul klubu ilə müqaviləsi başa çatan Ərən Dərdiyok komanda ilə vidalaşıb. Bu barədə futbolçu özü şəxsi "İnstaqram" hesabında məlumat verib. Vida mesajı paylaşan türk əsilli isveçrəli forvard azarkeşlərə təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, 2016-cı ilin yayından "Qalatasaray"da çıxış edən 30 yaşlı futbolçu 84 oyunda 26 qol vurub. O, qış fasiləsində Fatih Terimin qərarı ilə əvəzedici komandaya göndərilmişdi.



