Türkiyənin “Qalatasaray” futbol klubu baş məşqçisi Fatih Terimlə yeni müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandanı daha 5 il “imperator” ləqəbli mütəxəssis çalışdıracaq.

Fatih Terimlə yeni müqavilə çempionluq mərasiminin keçirildiyi Türk Telekom Arenada imzalanıb.

