Türkiyənin Marmara dənizində 4.5 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin ocağı 15 kilometr dərinlikdə yerləşir.

Dağıntı və xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Zəlzələ yerli sakinlər arasında təşvişə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.