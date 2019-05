İspaniya kubokunda 2018/2019 mövsümünün final oyunu keçirilib

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həlledici matçda "Barselona" "Valensiya" ilə qarşılaşıb. Sevilyadakı "Estadio Benito Vilyamarin" stadionunda keçirilən oyunda Kataloniya klubu 1:2 hesabı ilə uduzub.

Beləliklə, "Valensiya" tarixində 8-ci dəfə kubokun qalibi olub. "Barselona" isə ardıcıl 4 ildir qazandığı kuboka bu dəfə sahib ola bilməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.