Almaniya kubokunda 2018/2019 mövsümünün qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, final oyununda "Bavariya" və "Leyptsiq" üz-üzə gəlib. "Olimpiaştadion" stadionunda keçirilən matçda Münhen klubu 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Bununla da "Bavariya" tarixində 19-u dəfə Almaniya kubokunu qazanıb.

Qeyd edək ki, Münhen təmsilçisi cari mövsüm Bundesliqanın da qalibi olub.

