Türkiyənin Şanlıurfa bölgəsində iftarı açmaq üçün lahmacun növbəsində gözləyən iki qrup arasında dava olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə 5 nəfər yaralanıb.

Baş verən olayla əlaqədar polis 3 nəfəri saxlanılıb.

