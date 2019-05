Həkimlər antibiyotiklərdən yalnız zəruri hallarda istifadə olunmasını tövsiyə edir. Ona görə dəbir çox xəstəliklər zamnaı təbii vasitələrdən istifadə tövsiyə olunur.

Metbuat.az bununla bağlı hazırlanan videonu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.