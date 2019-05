“Barselona”nın futbolçusu Lionel Messi növbəti rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı hücumçunun rekordu İspaniya kubokununda finalında “Valensiya”ya uduzduqları (1:2) matçda qeydə alınıb. 31 yaşlı forvard qol vurmaqla kubokun 6 finalında fərqlənən yeganə oyunçu adına yiyələnib.

Qeyd edək ki, İspaniya kubokunu bundan əvvəl ardıcıl 4 il “Barselona” qazanıb.

