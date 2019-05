Azərbaycan yığması 1 qızıl və 1 bürünc medal qazandı

Çexiyada boks üzrə Usti-nad-Labem Qran-prisinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışa 4 idmançı ilə qatılan Azərbaycan yığması 1 qızıl və 1 bürünc medal qazanıb.



Vaqif Şirinovun yetirmələrindən Lorenzo Sotomayor (69 kq) çempion tituluna yiyələnib. "Rio-2016"nın gümüş medalçısı finalda norveçli Hadi Srourla döyüşüb və rinqdən qələbə ilə ayrılıb.



Komandamızın aktivinə digər medalı isə Alfonso Dominqes (81 kq) yazdırıb. O, ikidəbir finalda kubalı Olimpiya çempionu, dünya çempionatının dördqat qalibi Xulio Sesar La Krusa məğlub olduğundan bürünc medalla kifayətlənib.

