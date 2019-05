İtaliyanın “Fiorentina” klubu satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “New York Times” nərşi məlumat yayıb.

Xəbərdə amerikalı milyarder Rokko Komissonun kluba sahiblik etmək istədiyi qeyd olunub. ABŞ-ın “Nyu-York Kosmos” klubunun sahibi olan Komisso, “Fiorentina”nın hazırkı rəhbəri Della Valle ailəsinə 150 milyon dollar təklif etməyə hazırlaşır.



Qeyd edək ki, “Fiorentina” İtaliya A Seriyasında 37 turdan sonra 40 xalla 15-ci sırada qərarlaşıb.



