Perunun şimalında 8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri Lagunas şəhərindən 85 kilometr cənub-şərqdə, ocağı isə 105 kilometr dərinlikdə yerləşib.



Zəlzələ nəticəsində 15-dən çox bina dağılıb. Hadisə zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir. Lakin onların sayı məlum deyil.

