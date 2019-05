Partiya sədrindən çirkin hərəkət: Quranı cırıb, yerə atdı (VİDEO)

Öncə Finlandiya İnsanı Partiyasının sədri Marco De Wit seçki kampaniyası zamanı “Qurani Kərimi” cıraraq yerə atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, partiya sədrinin bu hərəkəti Finlandiyada yaşayan müsəlmanların böyük etirazına səbəb olub.

Müsəlmanlar polisdən partiya sədrinin bu hərəkətinə maneə olmasını tələb etsələr də bu mümkün olmayıb.

Finlandiyada yaşayan müsəlmanlar bildirirlər ki, partiya sədri bu hərəkəti ilə ölkədə yaşayan əhali ilə digər dinlərə ibadət edən insanlara arasında qarşıdurma yaratmağa çalışır.

